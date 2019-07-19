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19 yaşındaki İngiliz turiste tecavüz etmekle suçlanan 12 İsrailli

19 yaşındaki İngiliz turiste tecavüz etmekle suçlanan 12 İsrailli

19 Temmuz 2019 Cuma 09:31
19 yaşındaki İngiliz turiste tecavüz etmekle suçlanan 12 İsrailli

TECAVÜZ YABANCI BASINDA DA GÜNDEM OLDU

19 yaşındaki İngiliz turistin, Ay.Napa’da kaldığı otelde, yaşları 15-18 arasında olan 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığı şeklinde suçlamada bulunması ve 12 İsraillinin tutuklanmasının ardından gelişen olaylar Rum basınında bugün de geniş bir şekilde yer aldı.
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, tecavüz olayına yabancı basının da yoğun ilgi gösterdiğini, İsrail’den televizyon kanallarının ve BBC Kudüs muhabirinin de  olayı takip etmek amacıyla adaya geldiğini yazdılar. 
Gazete, tecavüzle suçlanan 12 İsraillinin dün, haklarında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği  “Mağusa Bölgesi” Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını, mahkemede yakınlarının da bulunduğunu belirtti. 
12 İsraillinin yakınlarının, mahkeme kararını duymalarıyla birlikte bunu ağlayarak, protesto ederek ve bağırarak karşıladığını belirten gazete, 12 İsrailliden bir tanesinin, verdiği ifadede, 19 yaşındaki İngiliz turistle bir hafta önce tanıştığını ve genç kızın isteğiyle cinsel ilişkiye girdiklerini kabul ettiğini yazdı
Habere göre bir diğer İsraillinin de verdiği ifadede kızın isteği üzerinde kızla ilişkiye girdiğini kabul ettiği belirtildi. 
Gazete, 19 yaşındaki genç kızın adli tabip tarafından dün muayene edildiğini belirtti. 

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Olayı araştıran polisin  ise otelin yanı sıra bölgede bulunan kamera kayıtlarını temin ettiğini yazan gazete polisin ayrıca, alkol veya uyuşturucu kullanımına ilişkin olarak  gerek genç kızdan gerekse şüphelilerden alınan kan örneklerine ilişkin tahlil sonuçlarını beklediğini belirtti. 
Habere göre 12 İsraillinin yakınları, çocuklarının olaya karışmadığı yönünde açıklamada bulunurlarken, çocuklarının görüntülerinin alınmaması yönünde de gazetecilere tepki gösterdiler.
İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçiliği Konsolosu Yossef Wurmbrand da mahkeme salonunda hazır bulunurken davayı izlemek için burada olduklarını, aileler ve şüpheliler ile dava sonuçlanan kadar iletişim halinde olacaklarını söyledi. 
Wurmbrand, gerçekte ne olduğunu öğrenmek için 12 genç ile görüşeceğini belirtti. 
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, 12 İsrailliden bazılarının muhtemelen çektiği videoların, tecavüz olayında katalizör olabileceğini yazdı. 
Polisin, olayla ilgili olarak genç kızın kaldığı otel odasından da bir çok emare toplamaya çalıştığını yazan gazete  polisin ayrıca DNA örneklerinin sonuçlarını da beklediğini belirtti. 

Son Güncelleme: 19.07.2019 13:34
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