19 yaşındaki genç kadın Limasol’da otelin balkonundan düşerek öldü

Rum haber kaynaklarına göre olay, bugün gece yarısından hemen sonra meydana geldi.

Olayla ilgili elde edilen bilgilerin, başka Fransız askerlerle birlikte otele dönen kadının arkadaşının, 19 yaşındaki genç kadını elleriyle, balkonun dış kısmını tutarken ve boşlukta asılı iken gördüğü, genç kadını tutmaya çalıştığı ancak yetişemediği, otel güvenliğine çağırdığı yönünde olduğu belirtildi.

Otel güvenliğinin ve kadının arkadaşı, otel balkonuna geldiği zaman kadının zaten boşluğa düştüğü ve olay neticesinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Habere göre, yaşanan bu olayın ardından Limasol’daki Fransız konsolos ve gemi kaptanı da olay yerine geldi.



Başka bir haber kaynağı ise genç kadının, kaldığı otelin beşinci katından düştüğünden söz etti.Rum polisi, genç kadının, olay öncesinde bir eğlence merkezinde alkol aldığına dair bilgi elde etti.Olayla ilgili olarak, kadının oteline döndüğü, odasının balkonuna çıktığı ve araştırılmakta olan koşullar neticesinde ise boşluğa düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.