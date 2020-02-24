banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113841
ALTIN
333.449
DOLAR
6.1482
STERLİN
7.9289
EURO
6.6523
Ersin Tatar
Ersin Tatar
Ersin Tatar yol ayrımında
Ersin Tatar yol ayrımında
Tatar, Golü ‘’Atar’’ Mı?
Tatar, Golü ‘’Atar’’ Mı?
Tolga Atakan’ın dikkatine!
Tolga Atakan’ın dikkatine!

19 yaşındaki genç kadın Limasol’da otelin balkonundan düşerek öldü

Limasol Limanı’na demirleyen Fransız “Charles De Gaulle” uçak gemisinde görev yapan 19 yaşındaki genç kadının, Limasol’da, geminin diğer personeliyle birlikte kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. 

19 yaşındaki genç kadın Limasol’da otelin balkonundan düşerek öldü

Limasol Limanı’na demirleyen Fransız “Charles De Gaulle” uçak gemisinde görev yapan 19 yaşındaki genç kadının, Limasol’da, geminin diğer personeliyle birlikte kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. 

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:08
19 yaşındaki genç kadın Limasol’da otelin balkonundan düşerek öldü
banner337

Rum haber kaynaklarına göre olay, bugün gece yarısından hemen sonra meydana geldi.
Olayla ilgili elde edilen bilgilerin, başka Fransız askerlerle birlikte otele dönen kadının arkadaşının, 19 yaşındaki genç kadını elleriyle, balkonun dış kısmını tutarken ve boşlukta asılı iken gördüğü, genç kadını tutmaya çalıştığı ancak yetişemediği, otel güvenliğine çağırdığı yönünde olduğu belirtildi. 
Otel güvenliğinin ve kadının arkadaşı, otel balkonuna geldiği zaman kadının zaten boşluğa düştüğü ve olay neticesinde hayatını kaybettiği kaydedildi. 
Habere göre, yaşanan bu olayın ardından Limasol’daki Fransız konsolos ve gemi kaptanı da olay yerine geldi.

banner317
Başka bir haber kaynağı ise genç kadının, kaldığı otelin beşinci katından düştüğünden söz etti. 
Rum polisi, genç kadının, olay öncesinde bir eğlence merkezinde alkol aldığına dair bilgi elde etti.
Olayla ilgili olarak, kadının oteline döndüğü, odasının balkonuna çıktığı ve araştırılmakta olan koşullar neticesinde ise boşluğa düştüğünün tahmin edildiği belirtildi. 

 

banner335
Son Güncelleme: 24.02.2020 13:13
Anahtar Kelimeler:
Limasol Otel Balkondan Düşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsünün İtalya’da yayılması nedeniyle Güney’de de alarm
Koronavirüsünün İtalya’da yayılması nedeniyle Güney’de de alarm
AKEL’den Maraş inisiyatifi…
AKEL’den Maraş inisiyatifi…
Güney Lefkoşa’da dün işlenen cinayetin nedeni hırsızlık
Güney Lefkoşa’da dün işlenen cinayetin nedeni hırsızlık
Kayıp kişiye, adına kayıtlı ağaçlar için vergi
Kayıp kişiye, adına kayıtlı ağaçlar için vergi
Rum polisi, kayıp Suriyeli için bir Ürdünlü’yü tutukladı
Rum polisi, kayıp Suriyeli için bir Ürdünlü’yü tutukladı
Hristodulidis Cenevre’de Guterres ile görüşecek
Hristodulidis Cenevre’de Guterres ile görüşecek
Silikiotis’ten açıklamalar
Silikiotis’ten açıklamalar
Fransa ile işbirliği güçlendiriliyor
Fransa ile işbirliği güçlendiriliyor
Güney Lefkoşa’daki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı
Güney Lefkoşa’daki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı
Kiprianu Kıbrıs sorunu hakkında konuştu
Kiprianu Kıbrıs sorunu hakkında konuştu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim