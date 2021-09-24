banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asya bebekten güzel haber
Dualarımız seninle Asya bebek
Aşılı kişilerin kapılardan testsiz geçişi Pazartesi başlıyor
Testsiz geçişler başlıyor
"Muhalefet korktu!"
"Muhalefet korktu!"
Cumhurbaşkanlığı'ndan Anastasiadis’e “manipülatif ve yanıltıcı davranışlardan vazgeçme” çağrısı
Rum lidere çağrı
banner376
Flaş Haber
45'i yerel, 71 pozitif vaka
Kapat

18 saat acil serviste bekletilen hasta hayatını kaybetti

“Lefkoşa Genel Hastanesi”nde yoğun bakımların dolu olması nedeniyle 18 saat boyunca acil serviste bekletilen hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

24 Eylül 2021 Cuma 12:45
18 saat acil serviste bekletilen hasta hayatını kaybetti

Fileleftheros gazetesi, hastanenin acil servisinde görev yapan hemşirelerin hastane amirliğine mektup göndererek, acile gelen hastaların 7 ile 49 saat arasında bekleme süreleri olduğunu ve bunun, gerek mesai saatleri dışında yapılan tahlillerde yaşanan gecikmeler, gerekse tomografi ve diğer görüntüleme cihazlarıyla yapılacak tetkiklerin 14.00-17.00 saatleri ile gece saat 00.00’dan sonra yapılmamasından kaynaklandığını belirttiklerini yazdı.
Haberde, acil servise 9 Ağustos’ta gelen hastanın 18 saat boyunca acilde bekletildiği, bu sırada kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakım servisinde boş yatak olmamasından dolayı acil servisteyken hayatını kaybettiği kaydedildi.


ÖZEL KLİNİK HIV POZİTİF HASTAYI TEDAVİ ETMEYİ REDDETTİ
Öte yandan Politis gazetesi ise, Limasol’daki bir özel kliniğin, HIV pozitif olan bir hastayı tedavi etmeyi reddettiğini yazdı.

banner341
Haberde, HIV pozitif olan kadının Pazar günü başından ve elinden yaralanmış halde özel kliniğin acil servisine başvurduğunu ve burada kanlar içerisinde 4 saat boyunca bekletildiğini; 4 saatin sonunda gelen nöroşirurji uzmanı doktorun da kadına, HIV pozitif olduğu için kendisini tedavi edemeyeceğini söylediği kaydedildi.
Gazete, kadının başka bir hastaneye sevk edilerek tedavi edildiğini belirtti.

 

banner360
Son Güncelleme: 24.09.2021 13:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 83 yaş ve üstü kişiler 3’üncü doz aşılanıyor
Güney Kıbrıs’ta 83 yaş ve üstü kişiler 3’üncü doz aşılanıyor
Rum diplomatik kaynaklar: “Türk tarafı neredeyse hiç iyimserlik çerçevesi bırakmadı”
Rum diplomatik kaynaklar: “Türk tarafı neredeyse hiç iyimserlik çerçevesi bırakmadı”
Elpidoforos’a yönelik tepkiler sürüyor
Elpidoforos’a yönelik tepkiler sürüyor
Güneyde 145 yeni vaka, 2 can kaybı daha
Güneyde 145 yeni vaka, 2 can kaybı daha
Güney Kıbrıs’ta çalışanların yüzde 46’sı evlerini ısıtamıyor
Güney Kıbrıs’ta çalışanların yüzde 46’sı evlerini ısıtamıyor
Güney Kıbrıs’taki ilkokullarda hızlı test
Güney Kıbrıs’taki ilkokullarda hızlı test
Fotiu İngiltere’de
Fotiu İngiltere’de
Guterres ve Anastasiadis temsilci veya danışman aracılığıyla çıkış arıyor
Guterres ve Anastasiadis temsilci veya danışman aracılığıyla çıkış arıyor
Anastasiadis, Elpidoforos’a kapıyı kapattı
Anastasiadis, Elpidoforos’a kapıyı kapattı
Güney Kıbrıs’ta 106 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 106 yeni vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim