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18 kumarhane “yatırımcısına” yeniden araştırma

Rum Bakanlar Kurulu tarafından Limasol’daki kumarhaneye yatırım yapan 18 yabancıya bir günde verilen vatandaşlıklar hakkında Rum Başsavcılığı tarafından araştırma başlatılıyor. 

16 Ekim 2020 Cuma 13:03
18 kumarhane “yatırımcısına” yeniden araştırma
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Politis’in haberine göre aralarında müdürler, hissedarlar ve yöneticilerin bulunduğu 18 kişinin yatırım karşılığı vatandaşlık programı gereği olan Güney Kıbrıs’ta yatırım veya konut alımı yapmadığı yolunda bilgi bulunuyor. 
Gazeteye göre 18 kumarhane “yatırımcısına” vatandaşlık verilmesiyle ilgili daha önce Rum İçişleri Bakanlığı’ndan, Güney’e yüklü yatırım yaptıkları gerekçesiyle 23 kişiye vatandaşlık verildiği ve bu 23 kişiden 18’inin Limasol’daki kumarhane ile alakalı olduğu açıklanmıştı. 

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Son Güncelleme: 16.10.2020 13:49
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Kumarhane Yatırımcıları
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