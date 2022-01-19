18 günde 700 siyasi sığınma başvurusu

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akının 2022’de de korkunç bir hızla devam ettiğini yazdı. Gazete, yeni yılın son on sekiz günü içerisinde 700’ü aşkın siyasi sığınma başvurusunun yapıldığına dikkati çekti.

Bu rakamların, mülteci konusuna ilişkin olarak bu yılın da “uğursuz” olacağını ortaya koyduğu iddia edildi.



