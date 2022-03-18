14 Çocuk Koronavirüs Tedavisi Görüyor

Lefkoşa, 18 Mart 22 (.): Makarios Hastanesi’nde yeni tip koronavirüs tedavisi gören çocuk sayısının 14 olduğu, pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez bu sayıya ulaşıldığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, Makarios Hastanesi Pediyatri Bölümü Başkanı Avraam İlia, büyük çoğunluğunu 0-5 yaş aralığındakilerin oluşturduğu çocuk hastaların çoğunda ateş dışında ciddi bir semptom görülmediğini ancak iki tanesinde, koronavirüsün çocuklardaki en ciddi komplikasyonu olan MISC sendromu saptandığını anlattı.



(ŞA/FEZ)

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