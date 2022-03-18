banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitler Güzelyurt’ta da anıldı
Şehitler Güzelyurt’ta da anıldı
Bazı bakanlık ve dairelerde görevden alma ve atamalar yapıldı
Görevden alma ve atamalar…
Yakıt tahliyesi hemen başlatılacak
Yakıt tahliyesi hemen başlatılacak
Beddua okumaya başladık!
Beddua okumaya başladık!
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
banner404

14 Çocuk Koronavirüs Tedavisi Görüyor

Lefkoşa, 18 Mart 22 (.):  Makarios Hastanesi’nde yeni tip koronavirüs tedavisi gören çocuk sayısının 14 olduğu, pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez bu sayıya ulaşıldığı bildirildi.

18 Mart 2022 Cuma 13:15
14 Çocuk Koronavirüs Tedavisi Görüyor

Lefkoşa, 18 Mart 22 (.):  Makarios Hastanesi’nde yeni tip koronavirüs tedavisi gören çocuk sayısının 14 olduğu, pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez bu sayıya ulaşıldığı bildirildi.
Alithia’nın haberine göre, Makarios Hastanesi Pediyatri Bölümü Başkanı Avraam İlia, büyük çoğunluğunu 0-5 yaş aralığındakilerin oluşturduğu çocuk hastaların çoğunda ateş dışında ciddi bir semptom görülmediğini ancak iki tanesinde, koronavirüsün çocuklardaki en ciddi komplikasyonu olan MISC sendromu saptandığını anlattı. 

banner341
(ŞA/FEZ)

************ 
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta 3 bin 951 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 3 bin 951 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 3 bin 714 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 3 bin 714 yeni vaka
Limasol’da silahlı soygun
Limasol’da silahlı soygun
Güney Kıbrıs'ta 3 bin 294 yeni Covid-19 vakası
Güney Kıbrıs'ta 3 bin 294 yeni Covid-19 vakası
Güney Kıbrıs’ta 3782 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 3782 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2 bin 314 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2 bin 314 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2 bin 812 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2 bin 812 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 6 can kaybı, 3 bin 20 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 6 can kaybı, 3 bin 20 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 3 bin 473 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 3 bin 473 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2866 yeni vaka, 3 ölüm
Güney Kıbrıs’ta 2866 yeni vaka, 3 ölüm

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim