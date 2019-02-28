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10'uncu parselden alınan sonuçlar açıklanıyor

10'uncu parselden alınan sonuçlar açıklanıyor

28 Şubat 2019 Perşembe 07:58
10'uncu parselden alınan sonuçlar açıklanıyor

Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’deki (MEB) 10’uncu parsel içerisinde iki hedefte (“Delfini” ve “Glafkos”) ExxonMobil-Quatar Petroleum  konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilen iki sondaj çalışmasının sonuçlarının, bugün öğle saatlerinde Rum tarafında ve ABD’de eşzamanlı açıklanacağı haber verildi.

Fileleftheros’un “’Glafkos’ Nimet Veriyor” başlığıyla manşete çektiği haberine göre, bugün, 10’uncu parseldeki “Delfini-1” hedefinde yatak bulunmadığı, “Glafkos-1” hedefinde ise  ticari açıdan iyi diye nitelendirilebilecek bir yatak bulunduğu açıklaması yapılacak. Delfini-1’de yatak keşfedilmediği ancak aynı bölgede bir sondaj daha yapılmasını sağlayacak kadar iyi veriler sağlandığı kaydedildi.

“Glafkos-1”deki sondaj sonuçlarının açıklanması maksadıyla  ExxonMobil Başkan Yardımcısı Tristian Aspray adaya geldi. Aspray’ın bugün saat 12.00’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’le görüşeceği, sonucun ise saat 14.00’te Rum Başkanlık Sarayı’nda ve Wall Street’te eş zamanlı açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklama için Aspray’ın Güney’e gelmiş olmasının “büyük bir keşfin göstergesi” olduğuna ve ExxonMobil’in bölgede kalmayı ve faaliyetlerini genişletmeyi planladığı şeklinde yorumlandığına dikkat çekiliyor. 

Gazete şu ana kadar yapılan çalışmalarının 4’ünden sonuç alınmadığını, “Afrodit”, “Kalypso”, “Glafkos” yataklarında ticari açıdan değerlendirilebilecek, “Onisiforos”ta ise ticari olarak değerlendirilemeyecek miktarda rezerv keşfedildiğini hatırlattı.

Gazete Türk silahlı kuvvetleri unsurları tarafından üç denizde aynı anda dün başlatılan Mavi Vatan kod isimli tatbikatla ilgili detayları “Savaş Oyunu Oynuyorlar... Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’e Mesajlar İçeren 10 Günlük Türk Tatbikatı” başlığıyla verdi ve tatbikatın zamanlamasını bugün Güney Kıbrıs ve ABD’de eş zamanlı yapılması beklenen 10’uncu parseldeki keşif açıklaması ile ilişkilendirdi.

Gazete “Mavi Vatan sembolik ismiyle başlayan tatbikat, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Amerikan şirketi ExxonMobil’in Kıbrıs MEB’indeki ‘Glafkos’ yatağındaki sondaj çalışmalarının sonuçlarıyla ilgili açıklamalarının arifesinde, Yunanistan ve Kıbrıs’ın yetkisinde olan ancak (tatbikat için) yasadışı bağladıkları bölgelerdeki taleplerine dair mesajlar vermek ve bugün yapılacak açıklamaları gölgelemek hedefiyle başladı” ifadelerini kullandı.

“’Glafkos’ Bize Gülümsüyor” başlıklı manşet haberinde Rum Enerji Bakanlığı’nın ve Amerikalıların 10’uncu parseldeki çalışmaların sonucunu son derece gizli tuttuklarını ve bugün öğleden sonra eş zamanlı açıklayacaklarını belirten Alihtia, bilgi sahibi bir kaynağın bu gazeteye “Mısır’ın Zohr yatağındaki kadar bir rezerv olduğuna dair ilk baştaki aşırı iyimser öngörüler teyit olmasa bile iyi haber alınacağını” söylediğine dikkat çekti.

Son Güncelleme: 28.02.2019 11:09
Anahtar Kelimeler:
DelfiniGlafkosKıbrıs Petrol
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