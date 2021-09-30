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1 Ekim resmigeçidi halkın katılımıyla gerçekleşecek

Güney Kıbrıs’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü” olarak kutladığı 1 Ekim’de düzenlenen resmigeçidin, bu yıl halkın katılımıyla gerçekleşeceği bildirildi.

30 Eylül 2021 Perşembe 11:30
1 Ekim resmigeçidi halkın katılımıyla gerçekleşecek

Alithia gazetesi, geçen yılki törene pandemi nedeniyle halkın katılamadığını; ancak bu yıl “Safepass” veya Avrupa Dijital Aşı Sertifikası’na sahip olanlar ile son 72 saat içerisinde PCR/antijen testi yapmış olanların törene katılabileceğini yazdı.

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Gazete, tören esnasında rastgele Covid-19 testi yapılacağını da kaydetti.

Bu seneki resmigeçide Yunan Hükümeti adına Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’un katılacağını belirten gazete, resmigeçitte piyade ve motorize birlikler ile RMMO’ya ait uçakların geçiş yapacağını ve 21 pare top atışı yapılacağını yazdı.

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Son Güncelleme: 30.09.2021 12:15
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