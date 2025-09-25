Yunanistan Dijitalleşme ve Teknoloji Bakanlığı Telekomünikasyon ve Posta Genel Sekreteri öğretim görevlisi Konstantinos Karancalo ile Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi TEPAK öğretim görevlisi aynı zamanda Eratosthenis Mükemmeliyet Merkezi CEO’su (ECoE) Diofandos Hacımitsis arasındaki görüşmede uzay alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Fileleftheos gazetesi, Yunan yetkili Karancalo ile TEPAK yetkilisi Hacımitsis arasındaki görüşmede, Atina Ulusal Gözlemevi Araştırma Müdürü Dr.Haris Kontoe’nin de yer aldığını yazdı.

Habere göre, Karancalo, Hacımitsis ile Kontoe’ye, Yunanistan’ın 2026 yılı içerisinde sahip olacağı 7 gözlem uydusu hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki uzay alanındaki iş birliğinin daha da ileriye götürülmesi konusu üzerinde duruldu.