Güney Kıbrıs ve İtalya hava ve deniz kuvvetleri arasında ortak arama-kurtarma tatbikatı icra edildiği belirtildi.
Alithia gazetesi Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya dayanarak, 29 Kasım tarihinde Güney Kıbrıs ve İtalya arasında “CYPITA 01/23” kod isimli arama kurtarma tatbikatı icra edildiğini yazdı.
Tatbikatın, Kıbrıs’ın güney deniz bölgesinde, Rum Yönetimi’nin sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirildiğini yazan gazete tatbikatta, İtalyan Deniz Kuvvetleri’ne ait NH-90 helikopteri, “ITS SAN GIUSTA” isimli Amfibi Hücum Timi gemisi ve RMMO’ya ait “Tsomakis” gemisinin de yer aldığını belirtti.
Habere göre tatbikat iki ülke arasındaki İkili Savunma İş Birliği Programı çerçevesinde gerçekleştirildi.