Güney Kıbrıs’taki ve Avrupa’daki benzin fiyatlarına ilişkin veriler Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Avrupa ve Kıbrıs’taki Benzin Fiyatları” başlıklı haberinde geçen yıla oranla bu yılki benzin fiyatlarının ne kadar arttığı ve tüketicilerin arabaları için daha fazla ödeme yapmasının, tartışma konularından biri olduğunu yazdı.

Gazete, Avrupa Komisyonu’nun her hafta yayımladığı akaryakıt fiyatlarına (oil bulletin) ilişkin verilere (oil bullettin) yer verdi.

Avrupa Komisyonu geçen hafta yayımladığı 31 Temmuz fiyatlarının baz alındığı veriler neticesinde Güney Kıbrıs’taki 95 oktanlık kurşunsuz benzin satış ortalamasının 1000 litre başına 1 milyon 491 bin 23 Euro şeklinde kaydedildiğini yazan gazete bu rakamın, 1 milyon 789 bin 26 Euro olan Avrupa Birliği ve 1 milyon 847 bin 17 olan Euro bölgesinin ortalamasının altında olduğuna dikkat çekti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’taki ortalama dizel satışları ise 1000 litre başına 1 milyon 521 bin 2 Euro; Avrupa Birliği’nde 1 milyon 641 bin 66; Euro bölgesinde ise 1 milyon 674 bin 5 Euro olarak kaydedildi.

Habere göre,, Güney Kıbrıs’ta 95 oktanlık kurşunsuz benzinin ortalama satışı, bu yıla oranla yüzde 35.75 daha ucuzlayarak 1 milyon 99 bin 43 Euro şeklinde kaydedildi.

Avrupa Birliği'nde ise geçen yıl ortalama satış 1 milyon 85 bin 3 Euro, Euro bölgesinde ise 1 milyon 95 bin 36 Euro şeklinde yer aldı.

Güney Kıbrıs’taki dizel satışları ise geçen yıla göre yüzde 21.38 ucuzlayarak 1 milyon 253 bin 52 Euro olarak kaydedildi.

Bu rakam Avrupa Birliği’nde 1 milyon 171 bin 81 Euro, Euro bölgesinde ise 1 milyon 164 bin 16 Euro şeklinde yer aldı.