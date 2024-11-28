Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında iş birliği memorandumları imzalandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Ürdün Kralı II. Abdullah’ın dün Güney Lefkoşa’da yaptığı zirve çerçevesinde yemekte bir araya geldiklerini, ardından da iş birliği memorandumlarının imzalandığını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Miçotakis ve Abdullah’la gerçekleştirdiği görüşmede yaptığı konuşmada, üçlü görüşmenin önemine vurgu yaparak, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, AB ile Ürdün arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesinin destekçisi olduklarını ifade etti.

Gazete, görüşmelerden sonra üç ülkenin dışişleri bakanlarının su kaynakları, sürdürülebilir kalkınma ve çevre konularında eğitim ve yatırım alanlarında iş birliği öngören memorandumları imzaladıklarını duyurdu.

Gazete, Hristodulidis ile Abdullah arasında gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından ise her iki tarafın dışişleri bakanlarının, Güney Kıbrıs ile Ürdün arasında, küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında iş birliği yapılmasını öngören bir memoranduma da imza attıklarını aktardı.