Güney Kıbrıs’ın, savaş nedeniyle Orta Doğu’dan kaçmak isteyebilecek 100 bin kişinin, kaçış güzergahlarında Güney Kıbrıs’tan da geçme ihtimallerine karşı teyakkuzda olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, İsrail-Hamas savaşının Lübnan ve Suriye’ye de yayılabilecek olması nedeniyle, bölgeden tahliye edilebilecek yüz binlerce kişi için Güney Kıbrıs’ın ön hazırlık yaptığını ve diplomatik kaynaklara dayanarak, iki insani boyutu bulunan bu konu için “Estia” planının halihazırda devreye sokulduğunu; diğer yandan da Gazze yönünde deniz yoluyla kaçış güzergahı oluşturulması için planlama yapıldığını yazdı.

Gazete, büyükelçilikler vasıtasıyla 100 bin kadar kişinin tahliye edilebilecek olması nedeniyle, nihayetinde Güney Kıbrıs’a gerek kalmayacak olsa bile ön hazırlıklar yapıldığını kaydetti.

Haberde, elde edilen bilgilere dayanılarak, “Zinon” Koordinasyon Merkezi’nde 19 yabancı ülkeden temsilcilerin çalıştığı ve vatandaşlarının tahliye edilecek olması halinde, koordinasyonun bu kişilerce sağlanacağı ifade edildi.

Gazete, Dışişleri Bakanı Konstadinos Kombos’un Ürdün’e yarın yapacağı ziyarette de, bu konunun görüşüleceğini kaydederek, Kombos’un Perşembe gecesi Ürdünlü mevkidaşıyla telefonda görüşerek durum değerlendirmesi yaptığını belirtti.

-Prokopiu: “Orta Doğu nedeniyle teyakkuz seviyesi yüksek”

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Güney Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi Prokopiu’nun, Orta Doğu’daki sorun nedeniyle teyakkuz seviyesinin yüksek olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Prokopiu, polisin madde bağımlılığıyla ilgili dün düzenlediği bir seminerin ardından gazetecilere açıklama yaparak, çok sayıda insanın bölgeden kaçmasının beklendiğini ve güvenlik gerekçeleriyle Güney Kıbrıs’ın da teyakkuzda olduğunu kaydetti.

Prokopiu, durumun günden güne kötüye gittiğini ve her şeye hazırlıklı olduklarını ifade etti.