Güney Kıbrıs’ın Kuzey Makedonya’ya, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla iki yangın söndürme uçağı gönderdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, yangın söndürme uçaklarının Chashka ile Sveti Nikole bölgelerinde kullanılmak üzere gönderildiğini ve uçaklarla birlikte 4 pilot ile 5 yardımcı personelin gittiğini de yazdı.

Haberde, uçakların dün, Baf Havalimanı’ndan ayrıldığı ve Rodos’ta yapılacak yakıt ikmali ardından bugün Kuzey Makedonya’ya ulaşmasının beklendiği ifade edildi.