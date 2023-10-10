Güney Kıbrıs’ın İsrail’e yardım amacıyla dünden itibaren teyakkuza geçtiği, hastaneler, havaalanları ve diğer ilgili birimlerin, gelecek bir yardım talebi için hazır duruma getirildiği bildirildi.

Politis gazetesi: “Kıbrıs İnsani Yardım Üssü – İsrail ve Filistin Binalarının Güvenliği İçin Önlemler Arttırıldı” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in pazar gecesi İsrail Cumhurbaşkanı’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek yardım teklifini ilettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzag Hertzog’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ihtiyaç duyulması halinde İsrailli yaralıları Güney Kıbrıs hastanelerinde misafir etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

İsrail ile Güney Kıbrıs arasında 2022 yılında tıp ve sağlık alanlarında işbirliği yapılmasını öngören bir anlaşma imzalandığını hatırlatan gazete, diplomatik kaynakların ise, İsrail’in çok sayıda ve gelişmiş hastaneye sahip olmasından ötürü bu tür bir ihtiyaç belirtmesinin beklenmediğini, asıl sorunun Filistinliler ve yardım talep etmeleri durumunda Rum hükümetinin ne gibi bir tutum sergileyeceği olduğunu vurguladı.

- Uçuşlar devam ediyor

Gazete haberinin devamında ise, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki sivil uçuşların devam ettiğini, dün 11 uçuş gerçekleştirildiğini aktardı.

Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, talep edilmesi durumunda İsrail’den sivillerin Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’den ayrılmalarına yardım etmeye hazır olduklarını belirtirken, Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis ise, dün 11 uçuşun İsrail ile Güney Kıbrıs arasında gerçekleştirildiğini, bugün de 11 uçuşun daha gerçekleştirileceğini açıkladı.

Güney Kıbrıs’ın İsrail Büyükelçisi Kornilios Korniliu ise gazeteye yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı 15 kişinin hala İsrail’de bulunduklarını söyledi.

Korniliu, bu kişilerin durumlarının iyi olduğunu ve bazılarının İsrail’i terk etmek istememeleri, bazılarının ise uçaklarda yer bulamamaları sebebiyle İsrail’de kalmayı sürdürdüklerini vurguladı.

- Dört çocuk Tel Aviv’de tedavi altında

Gazete ayrıca, Tel Aviv’deki çeşitli hastanelerde durumları ciddi olan dört Kıbrıslı Rum çocuğun tedavi görmekte olduklarını aktardı.

Çocuklardan üçünün aynı, birinin ise farklı bir hastanede tedavi görmekte olduklarını yazan gazete, çocuklar ve aileleriyle temasın sürekli sürdüğünü, şu an için tehlikeli bir durumun olmadığını vurguladı.

- - Filistin Büyükelçisi güvenlik önlemlerinin arttırılmasını talep etti

Gazete haberinin devamında ise, Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Abdalla Attari’nin gazeteye yaptığı açıklamaya yer verdi.

Rum ilgili makamlarının, Güney Kıbrıs’ta özellikle İsrail vatandaşlarının yoğun olarak yaşadıkları bazı bölgeler, İsrail ve Filistin başta olmak üzere yabancı büyükelçilik, otel ve diğer benzer binalar, Yeşil Hat ve Larnaka’daki sinagogda güvenlik önlemlerini arttırdığını belirten gazete, Attari’nin ise açıklamasında, hiçbir Rum yetkilinin kendisiyle iletişime geçmediğini söylediğini aktardı.

Attari, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Filistinlilerin, yaşadıkları ülkenin yasalarına uyduklarını belirtirken, güvenlik konusunda ise kendisiyle hiçbir yetkilinin temasla geçmediğini savundu.

Attari, elçilik binası ve kendisini koruyan polis sayısının arttırılması talebiyle Rum Polis Müdürlüğü’ne bir yazı gönderdiğini de vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise: “Lefkoşa İsrail’deki Gelişmelerden Endişeli” başlığı altında verdiği haberinde Rum hükümetinin İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları büyük bir endişe ve dikkatle izlediğini yazdı.

Haberinde Hristodulidis’in İsrailli Mevkidaşı Hertzog’la gerçekleştirdiği görüşmeye de yer veren gazete, arttırılan güvenlik önlemlerine de değindi.

Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin İsrail vatandaşının yaşadığını vurgulayan gazete, İsrail ve Filistin çıkarlarına ev sahipliği yapan binalar, havaalanları, limanlar ve diğer kritik noktaların yanı sıra, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarındaki geçişlerde de önlemlerin arttırıldığını vurguladı.

Gazete, Yeşil Hat boyunca da, KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak geçişlerin engellenmesi amacıyla sınır polislerinin teyakkuza geçirildiğini aktardı.