Güney Kıbrıs’ın İsrail, Mısır ve Ürdün’ün Hamas-İsrail savaşıyla ilgili mesajlarını Avrupa Konseyi toplantısına götürdüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bölge ülkesi ve AB üyesi olan Güney Kıbrıs’ın, diğer bölge ülkeleriyle iletişim kanallarını muhafaza ederek, bu ülkelerin liderlerinin mesajlarını AB’deki ortaklara iletme görevi üstlendiğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Ürdün Krali Abdullah ile telefonda görüştüğünü kaydederek, üç ülkenin de savaşla ilgili gerçek görüntüyü AB’ye iletmesi için Güney Kıbrıs’ı seçtiğini belirtti.

Avrupa Konseyi’nin Salı günü olağanüstü toplandığını ve bu toplantıyı, Hamas’ın saldırısından 10 gün sonra gerçekleştirdiğini kaydeden gazete, AB’nin savaşa tepki göstermekte geç kaldığına işaret etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Hristodulidis’in toplantıda üç ülkenin mesajlarını dillendirdiğini ve Gazze’ye insani yardım konusuna vurgu yaptığını; ABD Başkanı Joe Biden’ın müdahalesiyle de bu sorunun çözüldüğünü yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın dengeli tutum sergilediği ve İngiltere’nin de İsrail’deki vatandaşlarının geri dönebilmesi için Güney Kıbrıs ile iletişim kurduğuna işaret edildi.