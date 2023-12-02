Güney Kıbrıs’ın 132 oy ile yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konseyi’ne seçildiği haber verildi.
Alithia, Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayanarak, Güney Kıbrıs’ın IMO Konseyi’ne yeniden seçilmesinin Dışişleri bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı işbirliğinde başarıldığını yazdı.
Haberde IMO Konseyi başkanlığının, AB’nin eski Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dİmitriadis’e destek açıklamasına rağmen Rum Yönetimi Başkanı’nın 7 Mart’ta önce onay verip ardından, “seçilebilir olmadığı” gerekçesiyle adaylığını iptal etmesi üzerine kaybedildiği hatırlatıldı.