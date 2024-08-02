Alithia gazetesinde yer alan habere göre Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu dün düzenlenen basın toplantısında Avrupa okullarını yöneten organın Yüksek Konsey olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın da 2024-2025 eğitim yılında konseye başkanlık edeceğini söyledi.

Altı hafta önce Lefkoşa Rum kesiminde gayri resmi başkanlık devir teslim töreni gerçekleştirildiğini de anımsatan Mihailidu, Güney Kıbrıs’ta bir Avrupa Okulu kurulması olasılığının değerlendirildiğini de kaydetti.

Avrupa Okulları başkanlığı çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın önümüzdeki Nisan ayında ikinci öğretmenler forumu yanı sıra Yüksek Konseyin bir sonraki toplantısına ev sahipliği yapacağı da ifade edildi.