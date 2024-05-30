Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın Pire kenti arasındaki deniz seferleri dün yeniden başladı.

“Daleela” isimli feribotun dün Limasol limanından bu yılki ilk seferine çıktığını yazan Politis gazetesi, feribotun geçen yıl gibi bu yıl da toplam 22 sefer yapılacağını ve son seferin 4 Eylül’de Pire’den Limasol’a gerçekleşeceğini kaydetti.

Habere göre Rum Denizcilik Müsteşarı Marina Hacımanoli yaptığı açıklamada, 3 yıldır devam eden seferlerin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazete, geçen haftaya kadar seferler için 8 bin 500 rezervasyon yapıldığını da ekledi.