Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Ürdün’e gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında, Güney Kıbrıs’ın merkez olacağı şekilde, orman yangınlarının söndürülmesinde işbirliği yapılmasını öngören anlaşmalar imzalandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Ürdün’e dün gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Ürdün Kralı II. Abdullah’la görüştüğünü, Güney Kıbrıs ile Ürdün arasında üç işbirliği anlaşması imzalandığını yazdılar.

Gazete, Hristodulidis’in Ürdün ziyaretinin, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini canlandırma politikasına girişme kararı aldığı kritik bir zamanda gerçekleştiği yorumunda bulunurken Hristodulidis’in Ürdün Kralı II. Abdullah’la gerçekleştirdiği görüşmede, Prens Hüseyin’in de hazır bulunduğunu aktardı.

Habere göre, Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, ilk olarak Hristodulidis-Abdullah görüşmesi gerçekleşirken, daha sonra iki ülkenin heyetleri arasında görüşme yapıldığı belirtildi.

Kral II. Abdullah Hristodulidis’i kabulünde yaptığı konuşmada, Hristodulidis’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken iki ülke arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaptı.

Hristodulidis’i, seçimleri kazanması sebebiyle tebrik eden Kral II. Abdullah, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirme fırsatı olacağını belirtti.

Öte yandan Hristodulidis ise, Ürdün’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülkenin, bölgedeki sorunları çözme adına her zaman işbirliği yaptıklarının altını çizdi.

Hristodulidis, Suriye’deki sorunlar sebebiyle Ürdün’ün büyük bir mülteci sorunuyla karşı karşıya olduğunu bildiklerini, uluslararası toplumun Ürdün’e daha fazla destek çıkması gerektiğini da sözlerine ekledi.

- - Bölgesel yangın söndürme merkezi

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Hedef Kıbrıs’ın Merkez Üs Olduğu Bir Orman Yangınları Müdahale Merkezi Kurmak” başlığı altında verirken, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün akşamüzeri yaptığı açıklamaya yer verdi.

Letimbiotis açıklamasında, Hristodulidis ile II. Abdullah arasındaki görüşmenin çok yapıcı ve olumlu geçtiğini belirterek Güney Kıbrıs ile Ürdün’ün, merkezi Güney Kıbrıs’ta olacak şekilde bölgesel bir orman yangınları söndürme merkezi kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Böyle bir merkezin oluşturulmasının, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolünü daha da arttıracağını öne süren Letimbiotis, ayrıca bölge ülkeleriyle Güney Kıbrıs’ın işbirliği düzeyini de yükselteceğini ifade etti.

- - Üç işbirliği memorandumu

Gazete haberinin devamında ise, Güney Kıbrıs ile Ürdün arasında iki işbirliği memorandumu ve bir de teknik düzenleme anlaşması imzalandığını yazdı.

Habere göre, acil ihtiyaç durumunda Ürdün’den Güney Kıbrıs’a iki yangın söndürme hava aracı gönderilmesini öngören teknik düzenleme, geçtiğimiz yıl Aralık ayında imzalanan SOFA anlaşması çerçevesinde yapıldı.

Diğer iki memorandum ise, Güney Kıbrıs’ın Ürdün’e, sağlık alanında kullanılmak üzere 470 bin Euro verilmesini ve yatırımlar konusunda işbirliği yapılmasını öngörüyorlar.