Alithia gazetesindeki habere göre Meclis Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Haris Yeorgiadis’in, toplantıda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki derin tarihi ilişkilerden bahsetti ve iki ülkenin “benzer felaket, işgal ve zulüm tecrübelerine” sahip olduğunu söyledi.

Habere göre Yeorgiadis, koordineli ve iyimser bir gelecek öngördüklerini ifade ederek, iki ülkenin sıkı iş birliğiyle, güven ve ilerleme temelinde ortak bir Avrupalı gelecek talep edebileceklerini kaydetti.

Yeorgiadis, iki ülkenin meclislerinin bu yönde birlikte çalışmaya kararlı olduklarını belirtti.

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs-Ermenistan Parlamentolar Arası İş Birliği Komitesi Başkanı Hayk Konjoryan ise, komitenin iki ülke arasındaki ilişkilerin inşa edilmesini ve güçlendirilmesini sağlayan platform olarak aktif bir rol üstlendiğini söyledi.

İki ülkedeki mevcut durumun ve politikaların ele alındığı toplantıda Konjoryan, son dönemde iki ülkenin karşılıklı büyükelçilik açmasıyla ve sonrasındaki çalışmalarla birçok olumlu gelişme kaydedildiğine işaret etti.

Turizm, ekonomi, savunma ve kültür alanında iki ülke arasındaki iş birliğine de atıfta bulunan Konjoryan, bu toplantının düzenli aralıklarla yapılmaya devam edeceğini söyledi.