Güney Kıbrıs ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin derinleşmeye ve gelişmeye devam ettiği, 2023’te iki taraf arasında 1 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirildiği bildirildi.

Fileleftheros, Güney Kıbrıs’taki Çin Maslahatgüzarı Zhou Yunliang’ın, Çin Komünist Partisi’nin 20’nci Merkez Komitesi'nin 15-18 Ağustos’ta Pekin’deki parti toplantısı vesilesiyle kaleme aldığı “Çin Dünya Araştırma ve Kalkınma Laboratuvarı… Ülkedeki reformların derinleşmesi Çin modernizasyonuna yeni bir dinamik katıyor ve dünya kalkınmasına güçlü bir ivme ekliyor” başlıklı makaleye yer verdi.

Habere göre Çin ile Güney Kıbrıs arasındaki ticari ilişkilerin derinleşmeye ve gelişmeye devam ettiği belirtilen makalede, 2023’te yapılan karşılıklı ticaretin 1 milyon dolara ulaştığı ve Güney Kıbrıs’ın Çin’e yaptığı ihracatta, bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artış kaydedildiği; Güney Kıbrıs’ın meyve suyu, hellim ve şarap ürünlerinin Çin’de rağbet gördüğü kaydedildi.

Çin’de, tersane şirketi “Huangpu Wenchong” tarafından inşa edilen “Limasol” isimli 3 bin 200 grostonluk geminin Güney Kıbrıs’a teslim edildiği, Huwai’nin Rum cep telefonu şebekesinin AB’deki en hızlı şebeke olmasına yardımcı olduğu, “China Harbin Electric International” şirketinin Güney’deki inşaat çalışmalarının normal şekilde devam ettiği bildirildi.

Makalede ayrıca Çin’deki reformların daha da derinleşmesinin Rum-Çin ilişkilerinin gelişmesi için yeni fırsatlar sunacağına inanç belirtildi.

(ŞA/GÜL)