Güney Kıbrıs ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında bir süre önce imzalanan ve iki ülke arasında bilgi alışverişinde bulunulmasının yanı sıra, uluslararası seyahat eden kişilerin kimlik tespitinin yapılabilmesini öngören anlaşmanın dün, Meclis'te onaylandığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu anlaşmanın Güney Kıbrıs’ın ABD Vize Muafiyeti Programı’na dahil edilmesiyle ilgili olmadığını ve Rumların ABD’ye seyahat veya burada çalışmak maksatlı yapacakları ziyaretleri kolaylaştırmadığını; ancak hükümetin bu anlaşmayı olumlu bir anlaşma olarak lanse ettiğini kaydetti.

Habere göre AKEL, Avrupa Birliği’nin (AB) kuruluşlarının daha önce birçok kez, ABD makamlarının kişisel verileri nasıl kullandığı, depoladığı ve işlediği konusunu gündeme getirdiğini anımsatarak, kişisel veri güvenliği ile ilgili endişeleri aktardı.

AKEL ayrıca, ABD ile Güney Kıbrıs’ın terörü farklı şekilde tanımladığını kaydederek, PKK’nın ABD tarafından terör örgütü addedildiğini ve bu anlaşma ile PKK terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklandıktan sonra Almanya’ya iade edilen Kenan Ayaz’ın yaşadığı sürece benzer bir durumun yaşanmayacağının garantisi olmadığını belirtti.