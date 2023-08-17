Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, KKTC’nin Pile-Yiğitler yolunun tamamlanması için başlatacağı çalışmalarla “Pile bölgesindeki statükoyu ihlal etme girişiminde bulunduğunu” iddia etti.

“Sigmalive” haber sitesine göre konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Letimbiotis, Türk tarafının Pile çevresindeki ara bölgede yeni oldubittiler yaratmaya ve “Arçoz” (Yiğitler) köyünü askeri kulübeyle bağlayacak bir yol inşa etmek için bölgeye yasa dışı yollarla girmeye çalıştığını öne sürdü.

Letimbiotis, bunun statükonun ciddi şekilde ihlal edilmesi anlamına geldiğini ve Hükümet’in, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri, Avrupa Birliği, BM Barış Gücü (UNFICYP) ve Yunan Hükümeti ile iş birliği içinde, Türk planını önlemeye yönelik çalışmalar yaptığını kaydetti.

Rum Sözcü, uluslararası toplumun en üst düzeyde Ankara nezdindeki temaslarının gelişme halinde olduğunu ve bu ihlalin ciddiyeti ile gerek Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması perspektifi, gerekse Türkiye-AB ilişkileri konusundaki olumsuz sonuçlarına işaret edildiğini belirtti.

Letimbiotis ayrıca, UNFICYP’ten de bu girişimi önlemesini beklediklerini ifade etti.