Güney Kıbrıs’ın dün “Schengen Bilgi Sistemine” (SIS) katıldığı haber verildi.

“Schengen Bilgi Sisteminin” artık Güney Kıbrıs’ta da çalışır durumda olduğunu ve işlevinin AB mevzuatına dayandığı yazan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi’nin dün yaptığı açıklamada, bunun sınır ötesi güvenlik yanı sıra, genel olarak ülkenin kolluk kuvvetleriyle denetim altında tutulmasını geliştirdiğini söylediğini iletti.

Sistemdeki geniş hacimli verilere artık Rum polisinin de erişebileceğini ve polislerin günlük kontrollerinde buna danışabileceklerini kaydeden gazete, SIS’in bir bilgi teati sistemi olduğunu ve bunun neredeyse son 30 yıldır Schengen bölgesindeki Avrupa ülkelerinde kullanıldığını ifade etti.

SIS’in temel amacının, anlaşmalı ülkeler arasında gerçek bir zamanda bilgi ve veri paylaşılması olduğunu kaydeden gazete, sistemin ortak bir veri tabanından oluştuğunu belirtti.

Haberde, polis ve sınır muhafızları gibi her anlaşmalı devletin makamlarının suç işlenmesi, araştırılması veya yasaların çiğnenmesiyle ilgili kişi veya nesnelerle ilgili bilgileri sisteme girdikleri, bunun akabinde de geriye kalan anlaşmalı devletlerin makamlarının bu verilere danışabilecekleri ifade edildi.

SIS’in işlevinin AB mevzuatına dayandığını ve bunun Avrupa Komisyonu’nun idari kararlarıyla düzenlenmekte olduğunu belirten gazete, tüm sistemin denetlenmesi ve değerlendirilmesinin sorumluğunun ise Avrupa Komisyonu'nda bulunduğunu yazdı.

SIS’deki kayıtlarla ilişkili faaliyetlerin koordine edilmesi ve bilgi değiş tokuşunun sorumlularının ise “SIRENE” (Supplementary Information Request at the National Entries) isimli ulusal departmanlar olduğunu kaydeden gazete, bu departmanların SIS verilerine erişimi olan her ülkede bulunduğunu, aynı zamanda “SIRENE” biriminin Avrupa Polis Teşkilatında (Europol) kurulu olduğunu da ekledi.

-İçişleri Bakanlığından açıklama

Fileleftheros gazetesi ise konuyla ilgili bir haberinde, mültecilerden istifade eden çetelerin, Güney Kıbrıs’ın dün “Schengen Bilgi Sistemine” katılması dolayısıyla sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, mültecileri Güney Kıbrıs’a düzensiz göç etmeleriyle birlikte havayoluyla İtalya, Fransa ve Almanya gibi ülkelere yasal şekilde gitmelerinin yolunun açıldığı konusunda ikna etmeye çalıştıklarını yazdı.

Bu gelişmenin ardından, sınır kontrollerinin artık kalktığını düşünen diğer mültecilerin, Güney Kıbrıs’ın mülteciler için bir cazibe merkezi olarak kullanılabileceği konusunda yakınlarını bilgilendirdiğini kaydeden gazete, İçişleri Bakanlığının ise yanlış anlamalara son vermek için dün bir açıklama yaptığını belirtti.

Gazeteye göre İçişleri Bakanlığı dün, gerek “Kıbrıs Cumhuriyeti”, gerekse Avrupa ve diğer üçüncü ülke vatandaşları için, geriye kalan Schengen üye devletleriyle iç sınırlardaki kontrollerin kaldırılmadığı konusunda uyarıda bulunduğu bir açıklama yaparken, geriye kalan üye devletlerle iç sınırlardaki kontrollerin kaldırılmadığını yineledi.

Gazeteye göre İçişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, Schengen Bilgi Sistemine erişimin Schengen müktesebatının tam anlamıyla uygulanması yolundaki dönüm noktalarından biri olduğunu belirtirken, Güney Kıbrıs Schengen alanına katılana kadar, Rum kesiminin yabancılar ve göçmenlik yasası temelinde, tüm sınır geçiş noktalarında hem gelen hem de giden yolcuları kontrol etmeye devam edeceğini ekledi.