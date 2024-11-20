Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Savunma Ajansı’nda (EDA) dört dalda faal rol üstlendiğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Vasili Palmas’ın dün Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Konseyi’nin savunma bakanlarıyla koordineli şekilde gerçekleştirdiği toplantıya katıldığını, toplantının sonucunda ise Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Savunma Ajansı’ndaki (EDA) dört programa etkin katılımının sağlanmasıyla sonuçlandığını yazdı.

Gazete, söz konusu toplantıda, savunma bakanlarının, Ukrayna’daki gelişmeler, AB’nin bu konudaki tutumu ile kısa ve uzun vadede yapılacaklar konusunun ele alındığını belirtirken, Rum Savunma Bakanı Palmas’ın ayrıca, Avrupa Savunma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısına da katıldığını aktardı.

Söz konusu toplantıda ajansın 2025 yılı bütçesi ile 2025-27 yıllarını kapsayan plan çerçevesinin onaylandığını belirten gazete, “Savunma Konusunda Yıllık Koordineli İnceleme” (CARD-2024) onayının da gerçekleştiğini ve dört alanda (Integrated Air and Missile Defence, Electronic Warfare, Loitering Munitions ve Combat Surface Vessel) iş birliği niyet beyanının imzalandığını vurguladı.

Gazete, Palmas’ın söz konusu dört alanda iş birliğine imza attığını belirtirken, yaptığı açıklamada ise, “EDA’nın icraatının özellikle çatışma ve gerilim bölgelerine çok yakın olan Kıbrıs Cumhuriyeti için faydalı olduğunu” söylediğini yazdı.

Palmas, “Avrupa Savunma Sanayii’yle iş birliği yapılması ve küçük ölçekli şirketlerin savunma alanındaki olanakların geliştirilmesine katılımının sağlanmasının teşvik edilmesi gerektiğini” de ifade etti.

Haberde, Palmas’ın toplantı çerçevesinde Slovakya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak’la görüştüğü de belirtildi.