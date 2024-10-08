Lübnan’dan Güney Kıbrıs aracılığıyla şu ana kadar 2 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Politis gazetesi, Lübnan’dan hava ve deniz yoluyla tahliyelerin devam ettiğini ve savaşın başlamasından bu yana, hava ve deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a yaklaşık 2 bin kişinin ulaştığını yazdı.

Gazete, dün akşama kadar Lübnan’dan Güney Kıbrıs’taki havalimanlarına 1382 kişinin ulaştığını, Avustralya’nın girişimiyle, çoğunluğu Avustralya vatandaşı olan 860 kişinin Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu, bu rakamın yarıya yakınının da Güney Kıbrıs üzerinden farklı güzergahlara gittiğini kaydetti.

Slovakya’nın girişimiyle de Güney Kıbrıs’a 34’ü Slovak 100 kişinin gittiğini belirten gazete, şu ana kadar başka ülkelerden büyük tahliye operasyonları için herhangi bir talep gelmediğini yazdı.

-Lübnan’dan tahliye edilen sivilleri misafir etmek için hazırlanan okula taşlı saldırı

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Lübnan’dan tahliye edilerek Güney Kıbrıs’a götürülecek sivilleri misafir etmek için hazırlanan okula, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı düzenlendiğini yazdı.

Gazete, Kiti köyündeki ortaokulun yaklaşık 60 camının kırıldığını ve duvarlara sprey boyalarla Nazi sembolleri ile faşist sloganlar yazıldığını kaydetti.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü de belirtildi.