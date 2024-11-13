Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs İçin Bilinen Biri, State Department İçin Planlanıyor- Güney Kıbrıs-ABD İlişkilerini Değiştiren Kişi” başlıklı haberinde Donald Trump’ın seçimleri kazanmasının ardından ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Marco Rubio’nun, son yıllarda iki ülke arasında iletişim koridorunun açılmasını sağlayan kişilerden olduğunu yazdı.

ABD medyasında ilgili haberin yayımlanmasının ardından Güney Kıbrıs’ın ilk reaksiyonunun, bunu ne kadar önemsediğini gösterdiğini yazan gazete, diplomatik ve hükümet çevrelerinin, Marco Rubio’nun kim olduğuna dair anımsatmalarda bulunduğunu belirtti.

Rubio’nun, ABD’nin, Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji Konusundaki Ortaklık Yasası olarak bilinen “EastMed Act’”ı Robert Menendez ile birlikte imzaladığını anımsatan gazete bu yasanın, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin başlangıcı sayıldığına da dikkat çekti.

Gazete ilgili haberinde Rubio’nun özgeçmişine de ayrıntılı bir şekilde yer verdi.