Ziyarette Turizm ve İşletme alanlarında lisans ve yüksek lisans ortak programları kurulması konusunda mutabakata varıldı

Güney Florida Üniversitesi Otelcilik ve Turizm Yüksekokulu Dekanı Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı ziyaret etti.

Ziyarette Turizm ve İşletme alanlarında lisans ve yüksek lisans ortak programları kurulması ve geliştirilmesi yönünde mutabakata varıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre ziyarette DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe ile Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de hazır bulundu.

Ziyarette yaptığı konuşmada DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çobanoğlu, DAÜ’ye Rektör olarak atanan Kılıç’ı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Kılıç da Çobanoğlu’nu DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her iki eğitim kurumu arasında güzel işlerin yapılacağına inandığını söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yeni vizyon ve misyon çalışmaları kapsamında uluslararası açılımlara çok önem verildiğinin altını çizen Kılıç, Güney Florida Üniversitesi ile iş birliği bağı kurulmasının iki kuruma da olumlu katkıları olacağını ifade etti.

(ÖZ/HÖ)