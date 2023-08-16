Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) vakası tespit edildiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Eris'in ilk vakasının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrikalılar Kovid-19'a karşı aşı olmaya çağrıldı.

- Eris varyantı

DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.

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Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.