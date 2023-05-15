Güneşköy'de bir narenciye paketleme fabrikasında arkadaşlar arasındaki şaka kötü bitti. Forklift asansörüyle gezdirdiği arkadaşı elektrik tellerine takılarak akıma kapılıp ağır yararlanırken forklift sürücüsü ihmalkarane eylemde bulunmaktan tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre bugün saat 14.00 sıralarında Güneşköy'de faaliyet gösteren narenciye paketleme fabrikasında çalışan İ.K,, fabrikaya ait forkliftin asansör kısmına çıkan arkadaşı Faruk Ölmez'i, şaka yapmak amacıyla asansör ile kaldırıp fabrika avlusu içerisinde dolaştırdığı sırada Faruk Ölmez, fabrika avlusundan geçen elektirik tellerine temas etti. Ölmez, elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırılan Faruk Ölmez, müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Forklift sürücüsü İ.K. ise polis tarafından tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.