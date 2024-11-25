“Fırtına şeklindeki rüzgarlar etkisini tedricen azaltacak. Hava durumu bugün öğleden sonra normale dönecek”

“Bugün de soğuk geçecek… Hava yarından itibaren biraz ısınacak… Önümüzdeki 3-4 gün yağış beklentimiz yok”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Serdarlı, Mallıdağ ve Kaleburnu’nda dün rüzgarın hızının saatte 118 kilometrenin üzerine çıktığını kaydetti.

Birçok bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarlarla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Güneş, “Fırtına şeklindeki rüzgarlar etkisini tedricen azaltacak. Hava durumu bugün öğleden sonra normale dönecek” dedi.

Meteoroloji Dairesi’nin ölçüm merkezlerindeki verileriyle ilgili bilgi veren Güneş, “Esentepe Deniz”, “Kalkanlı”, “Alsancak” ve “Mağusa Deniz” istasyonlarında çok şiddetli fırtına (saatte 103-117 kilometre) kaydedildiğini, diğer bölgelerde ise rüzgarın hızının 50 ile 100 kilometre arasında değiştiğini belirtti.

-“Fırtınanın sebebi ani sıcaklık ve basınç değişimi”

Kuvvetli rüzgarların ani sıcaklık ve basınç değişiklikleri nedeniyle olduğunu söyleyen Sinan Güneş, Serdarlı, Mallıdağ ve Kaleburnu’nda dün rüzgarın hızının saatte 118 kilometrenin üzerine çıktığını yineleyerek, bunun ülkedeki bofor skalasındaki en yüksek sınır olan “Harikeyn”e denk geldiğini ifade etti.

Güneş, “Harikeyn kayıtlarımıza ender düşen bir ölçüm. Ülkede bu şiddetle rüzgarla çok sık karşılaşmıyoruz” dedi.

- “Bugün de soğuk geçecek”

Hava sıcaklığı konusunda da konuşan Güneş, sıcaklığın mevsim normallerinin 6-7 derece altında olduğunu anımsatarak, dün gibi bugünün de soğuk geçeceğini söyledi.

-"Hava yarından itibaren biraz ısınacak, 3-4 gün yağış beklentimiz yok"

Güneş, havanın yarından itibaren biraz ısınacağını, sıcaklığın önümüzdeki günlerde mevsim normalleri civarına (20-23 derece) ulaşacağını belirtti.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş, önümüzdeki 3-4 gün yağış beklentisi olmadığını da ifade etti.