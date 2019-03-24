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“Zurnanın son deliği” oyunu yarın sahneleniyor

“Zurnanın son deliği” oyunu yarın sahneleniyor

24 Mart 2019 Pazar 12:54
“Zurnanın son deliği” oyunu yarın sahneleniyor

Gazimağusa Belediye Tiyatrosu’nun “Zurnanın Son Deliği” isimli komedi oyunu, yarın akşam ilk kez sahnelenecek.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyun yarın akşam saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenmeye başlayacak.

İlke Susuzlu’nun yazıp yönettiği oyunda Alper Susuzlu, Saldıray Özarı, İlke Susuzlu, Özlem Özarı, Kumru Garabli, Fatoş Bilgen, Göktuğ Ali Fenercioğlu, Rabia Çetin ve Ali Çetin rol alıyor.

Yarın akşam prömiyeri gerçekleştirilecek oyun 28 Mart, 8-10-15 Nisan tarihlerinde de saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.

Komedi oyunu olan “Zurnanın Son Deliği”, günümüzün sosyal medya bağımlılığını konu ederek, “ağlanacak hallerimizi toplumsal içerikli mesajlarla irdeleyecek ve her sahnesinde izleyenleri kendileriyle” yüzleştirecek.

Oyun için rezervasyon yaptırmak ve bilgi almak isteyenlerin 0548 8166040 numaralı telefonu arayabileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 24.03.2019 16:14
Anahtar Kelimeler:
Zurnanın Son Deliği Tiyatro
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