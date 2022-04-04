Zurnacılar: “Yeniboğaziçi belediyesi yeniden değerlendirilecek. Kesin sonuç alınıncaya kadar meclis önündeyiz…”

Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemlerini kesin sonuç alınıncaya kadar sürdüreceklerini ifade eden Zurnacılar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı kısa açıklamada, bugünkü görüşmeleri tamamladıklarını, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının olumlu geçtiğini belirtti.

Zurnacılar, “Yeniboğaziçi Belediyesi yeniden değerlendirilecek” dedi.

Belediye çalışanlarının Meclis önündeki eylemi bitirmeyeceğini, oturma eyleminin çalışanların dönüşümlü katılımıyla süreceğini kaydeden Mustafa Zurnacılar, “Çarşamba günü komite yeniden toplanacak. Toplantıdan çıkacak sonuca göre ya evimize döneceğiz ya da eylemi sürdüreceğiz…” şeklinde konuştu.



Belediyelerin sayısının azaltılmasını da öngören, iktidar ve muhalefet arasındaki tansiyonu yükselten, Meclis önünde de protesto edilen belediyelerle ilgili yasa tasarıları İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde.