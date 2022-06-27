Zurnacılar: “Belediyeler Reformu Bazı Belediyelerin 'Cittaslow' Ünvanını Kaybetmesine Yolaçabilir“

“Cittaslow Genel Merkezi’nden tarafımıza iletilen değerlendirme yazısına göre, üyeliğin kabulü esnasında belirlenen sınırların, belediye isimlerinin, kriterlerin ve taahhütlerin değişmesi halinde ilgili belediye yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak ve üyeliğini kaybetme riski taşıyacak”

KKTC’den 5 belediyenin üye olduğu Cittaslow Genel Merkezi, belediyeler reformu kapsamında yapılacak düzenlemeler nedeniyle KKTC’deki bazı belediyelerin bu unvanlarını kaybetme riski olabileceğini bildirdi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı ve Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağ Başkanı Mustafa Zurnacılar, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeler reformunda öngörülen düzenlemeler nedeniyle Cittaslow belediyelerin sınırlarının, isimlerinin ve kriter ve taahhütlerinin değişmesi halinde, üyelikleri yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak belediyelerin üyeliklerinin kabul edilmemesi riski olduğunu kaydetti.

Zurnacılar, 11 Haziran’da İtalya’nın Orvieto kentinde Yeni Boğaziçi ve Mehmetçik Belediyelerinin katıldığı Cittaslow Genel Kurulu’nda Kıbrıs’taki Cittaslow Belediyelerinin ve Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’nın Belediyeler Reformu çerçevesinde öngörülen düzenlemeler kapsamında geleceğini sorma ve Genel Merkez’den bilgi alma fırsatları olduğunu belirtti.

Bu önemli toplantıda belediye başkanlarının genel kurula hitap ederek Kıbrıs’taki durumu özetlediğini, çeşitli toplantılarda durum değerlendirilmesi yaptıklarını ifade eden Mustafa Zurnacılar, bu toplantılarda Cittaslow Genel Merkezi’nden resmi görüş vermesini de talep ettiklerini açıkladı.

-“Yegane uluslararası platform Cittaslow”

Zurnacılar, 22 Haziran’da Cittaslow Genel Merkezi’nin konuyla ilgili değerlendirme yazısının kendilerine ulaştığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Yazıda Cittaslow belediyelerimizin göstermiş olduğu başarılı uygulamalardan övgüyle bahsedilmekte, Kuzey Kıbrıs Ağı’nın önemine vurgu yapılmaktadır. Ancak ülkemizde yerel yönetimlerle ilgili yapılması düşünülen düzenlemelerin hem Cittaslow belediyelerimizi hem de ülkemizi temsil edebildiğimiz yegane uluslararası platform olan Cittaslow Ağımızın kapanacağından söz edilmektedir.

Özetlemek gerekirse; üyeliğin kabulü esnasında belirlenen sınırların değişmesi; üyeliğin kabulü esnasında var olan belediye isimlerinin değişmesi; üyeliğin kabulü esnasında var olan kriterlerin ve taahhütlerin değişmesi nedeniyle ilgili cittaslow belediye tekrar değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu uzun soluklu değerlendirme sonucunda ise üyeliğinin kabul edilmemesi riski taşıyabilecektir.

Bununla birlikte, üyeliği askıya alınıp tekrar değerlendirmeye alınacak belediyelerin ağ oluşumu için gerekli en az 3 sayısının altına düşmesi halinde ise bu; Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’nın kaybedilmesi anlamına gelecektir.”

Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı ve Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağ Başkanı Mustafa Zurnacılar, yerel yönetimler reformu çerçevesinde, bahsettiği kriterlerin Lefke Belediyesi dışındaki diğer dört belediyenin, yani Yeniboğaziçi, Mehmetçik, Tatlısu ve Geçitkale belediyeleri için geçerli olacağından büyük oranda Cittaslow belediyeleri ve ağlarını kaybetmelerinin söz konusu olacağına dikkat çekti.