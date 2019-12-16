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Zorlu Töre’den Geçitkale Havaalanı’yla ilgili karara destek

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “İHA ve SİHA’ların Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de görev üstlenmelerinin güvenlik açısından zaruri bir hal aldığını” belirterek, Geçitkale Havaalanı’nın bölgede gelişen askeri faaliyetler karşısında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne tahsis edilmesini, yerinde bir karar olarak değerlendirdi.

Zorlu Töre’den Geçitkale Havaalanı’yla ilgili karara destek

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “İHA ve SİHA’ların Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de görev üstlenmelerinin güvenlik açısından zaruri bir hal aldığını” belirterek, Geçitkale Havaalanı’nın bölgede gelişen askeri faaliyetler karşısında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne tahsis edilmesini, yerinde bir karar olarak değerlendirdi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 09:23
Zorlu Töre’den Geçitkale Havaalanı’yla ilgili karara destek

Töre yazılı açıklamasında, Rumların askeri faaliyetlerinin, silahlanmaya ayırdıkları bütçenin, 2020 yılında dokuz ayrı yerde daha sondaj yapacak olmalarının, Rum-Yunan ilişkisinin kışkırtıcı faaliyetlerinin artarak devam edeceğinin göstergesi olduğunu” kaydederek, Türkiye ve KKTC’nin daha etkin kararlar almasının şart olduğunu dile getirdi.
Töre, bunun, caydırıcı güç olarak Türk ordusunun bölgede daha etkin rol almasıyla sağlanabileceğini belirterek, “Rum-Yunan ikilisi ve işbirlikçisi ülkeler Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ın etrafında hakimiyet kuramayacaklardır” dedi.

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Son Güncelleme: 16.12.2019 13:11
Anahtar Kelimeler:
Geçitkale HavaalanıZorlu Töre
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