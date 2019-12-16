Zorlu Töre’den Geçitkale Havaalanı’yla ilgili karara destek

Töre yazılı açıklamasında, Rumların askeri faaliyetlerinin, silahlanmaya ayırdıkları bütçenin, 2020 yılında dokuz ayrı yerde daha sondaj yapacak olmalarının, Rum-Yunan ilişkisinin kışkırtıcı faaliyetlerinin artarak devam edeceğinin göstergesi olduğunu” kaydederek, Türkiye ve KKTC’nin daha etkin kararlar almasının şart olduğunu dile getirdi.

Töre, bunun, caydırıcı güç olarak Türk ordusunun bölgede daha etkin rol almasıyla sağlanabileceğini belirterek, “Rum-Yunan ikilisi ve işbirlikçisi ülkeler Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ın etrafında hakimiyet kuramayacaklardır” dedi.

