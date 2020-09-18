Zorlu Töre: "Rumlarla yeni bir ortaklık mümkün değil"

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyetindeki ortaklık haklarını gasp edip işgal eden Rumlarla yeni bir ortaklığa dayalı anlaşmanın mümkün olamayacağını Kıbrıs Türk halkının çok iyi bildiğini belirtti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, federatif yönetime dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1963 yılında Akritas planıyla darbe yapılarak Helenleşmiş bir yönetim şekline dönüştürüldüğünü, 1963 kanlı Noel’inden beridir de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal altında olduğunu söyledi.

Federasyon veya Birleşik Kıbrıs arayışlarının veya müzakerelerin elli yılı aşkın süredir devam ettiğini hatırlatan Töre, “Bunları hep reddeden Rum-Yunan ikilisidir” dedi.



1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının en büyük eseri olduğunu ifade eden Töre şöyle devam etti:“Federasyon veya Birleşik Kıbrıs arayışları Kıbrıs Türk halkına zaman kaybettirdiği gibi dünyanın Rum zihniyetini tanıması içinde bir dönem olmuştur. Rum zihniyeti değişmeyeceğine göre daha fazla zaman kaybetmeden devletimize kararlılıkla sahip çıkmalıyız. Milli davamızda aldanırsak Kıbrıs Girit adasına, Batı Trakya’ya ve Ege denizindeki on iki adalardan sonra on üçüncü adaya dönüşür.Federasyon veya Birleşik Kıbrıs, Kıbrıs Türklerinin sonu olacağı gibi Türkiye’nin de Doğu Akdeniz’deki üstünlüğünün sona ermesi demektir. Milli varoluş kavgamız devam etmektedir. Geriye dönüşü asla kabul etmeyiz.”