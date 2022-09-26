banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Zorlu Töre Mahkemeleri kimin için eleştirdi !!
Zorlu Töre Mahkemeleri kimin için...
Yüzde 25 hisse karşılığı kaç yüz dönüm arazi vereceğiz!
Yüzde 25 hisse karşılığı kaç...
Girne'de denetimler sürüyor...
Girne'de denetimler sürüyor...
3 zeytin ağacı ve 4 alıç ağacı cayır cayır yandı
İzinsiz ateş yaktılar ağaçlar yandı!
Ani ölüm: 44 yaşında hayatını kaybetti
44 yaşında hayatını kaybetti
banner405

Zorlu Töre Mahkemeleri kimin için eleştirdi !!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre önceki gün Merkezi Cezaevini ziyaret ederek bazı tutuklu ve mahkumlarla görüşmeler yaptı .

26 Eylül 2022 Pazartesi 10:06
Zorlu Töre Mahkemeleri kimin için eleştirdi !!

Zorlu Töre Mahkemeleri kimin için eleştirdi !!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre önceki gün Merkezi Cezaevini ziyaret ederek bazı tutuklu ve mahkumlarla görüşmeler yaptı . Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin Cezaevine gidiş sebebinin yıllarca firari olarak Türkiye'de yaşayan ve geçtiğimiz yıl ülkeye dönüşünde tutuklanarak Merkezi Cezaevine konulan Enver Bahçecileri ziyaret etmek olduğu iddia ediliyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin geçtiğimiz zamanlarda da bahse konu kundaklama zanlısını İstanbul'da da ziyaret ettiği öne sürülüyor. Töre'nin Cezaevi müdürünün odasında özel görüşme yaptığı Kundakçı zanlısına kahve servisi de yaptırdığı iddiası siyasi kulislerde tepkiye neden oldu .

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin Yüce Mahkemeleri de zan altında bırakacak suçlamalar yapması , teröristçe seri kundaklama olaylarının faili olarak yargılanan bir zanlıyı ima ederek Mahkemelerin yargılama yaparken yavaş hareket edildiğini söyleyerek yargının daha hızlı hareket edilmesini söylemesi Hukuk çevrelerinde çok büyük tepkilere neden oldu.

KIBRIS MANŞET olarak HALK ADINA SORUYORUZ.

Zorlu Töre cezaevini niye ziyaret etti ?

Zorlu Töre Cezaevinde müdür odasında hangi tutukluyla kahve içti ?

Zorlu Töre cezaevine kendi isteğiyle mi çağrılarak mı gitti ?

Zorlu Töre'yi cezaevine kim neden çağırdı ve neden kaç çeşit tutuklu varken Yargıya müdahale ederek hükümsüz tutuklular için yargılanma sürecini eleştirdi ?

13 yıldan fazladır Milletvekili, Bakan , Meclis Başkan Yardımcısı ve şimdi de Cumhuriyet Meclisi Başkanı olan Zorlu Töre bu sürede kaç defa cezaevini ziyaret etti ?

Bu sürede tutuklu ve mahkumlarla ilgili kaç beyanatı veya mecliste konuşması oldu ?

banner360
Son Güncelleme: 26.09.2022 10:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzde 25 hisse karşılığı kaç yüz dönüm arazi vereceğiz!
Yüzde 25 hisse karşılığı kaç yüz dönüm arazi vereceğiz!
İlk Cemre Girne'ye düştü
İlk Cemre Girne'ye düştü
Sahte diploma ile suçlanan Hasret Balcıoğlu Metehan sınır kapısında tutuklandı
Sahte diploma ile suçlanan Hasret Balcıoğlu Metehan sınır kapısında tutuklandı
Yeniboğaziçi belediyesinde öne çıkan isim Kemal Tutku
Yeniboğaziçi belediyesinde öne çıkan isim Kemal Tutku
Ercan yolundaki kazada takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Ercan yolundaki kazada takla atan aracın sürücüsü yaralandı
3 zeytin ağacı ve 4 alıç ağacı cayır cayır yandı
3 zeytin ağacı ve 4 alıç ağacı cayır cayır yandı
Ziraat Mühendisleri Odası: “Domates fahiş karla satılıyor“
Ziraat Mühendisleri Odası: “Domates fahiş karla satılıyor“
Girne'de denetimler sürüyor...
Girne'de denetimler sürüyor...
Gece yarısı 600 kg nar çaldılar, tutuklandılar...
Gece yarısı 600 kg nar çaldılar, tutuklandılar...
Ani ölüm: 48 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm: 48 yaşında hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim