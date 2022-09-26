Zorlu Töre Mahkemeleri kimin için eleştirdi !!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre önceki gün Merkezi Cezaevini ziyaret ederek bazı tutuklu ve mahkumlarla görüşmeler yaptı . Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin Cezaevine gidiş sebebinin yıllarca firari olarak Türkiye'de yaşayan ve geçtiğimiz yıl ülkeye dönüşünde tutuklanarak Merkezi Cezaevine konulan Enver Bahçecileri ziyaret etmek olduğu iddia ediliyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin geçtiğimiz zamanlarda da bahse konu kundaklama zanlısını İstanbul'da da ziyaret ettiği öne sürülüyor. Töre'nin Cezaevi müdürünün odasında özel görüşme yaptığı Kundakçı zanlısına kahve servisi de yaptırdığı iddiası siyasi kulislerde tepkiye neden oldu .

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin Yüce Mahkemeleri de zan altında bırakacak suçlamalar yapması , teröristçe seri kundaklama olaylarının faili olarak yargılanan bir zanlıyı ima ederek Mahkemelerin yargılama yaparken yavaş hareket edildiğini söyleyerek yargının daha hızlı hareket edilmesini söylemesi Hukuk çevrelerinde çok büyük tepkilere neden oldu.

KIBRIS MANŞET olarak HALK ADINA SORUYORUZ.

Zorlu Töre cezaevini niye ziyaret etti ?

Zorlu Töre Cezaevinde müdür odasında hangi tutukluyla kahve içti ?

Zorlu Töre cezaevine kendi isteğiyle mi çağrılarak mı gitti ?

Zorlu Töre'yi cezaevine kim neden çağırdı ve neden kaç çeşit tutuklu varken Yargıya müdahale ederek hükümsüz tutuklular için yargılanma sürecini eleştirdi ?

13 yıldan fazladır Milletvekili, Bakan , Meclis Başkan Yardımcısı ve şimdi de Cumhuriyet Meclisi Başkanı olan Zorlu Töre bu sürede kaç defa cezaevini ziyaret etti ?

Bu sürede tutuklu ve mahkumlarla ilgili kaç beyanatı veya mecliste konuşması oldu ?