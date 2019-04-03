Zorlu Töre kalp krizi geçirdi!

TÖRE’YE YAPILAN ANJİYODA TIKALI OLAN BİR DAMARI AÇILDI

Göğüs ağrısı nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine giden Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye, anjiyo yapılarak tıkalı olan bir damarı açıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, TAK’a yaptığı açıklamada, Zorlu Töre’nin bugün saat 09.00 civarında göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvurduğunu, tetkiklerde kalp krizi geçirdiğinin tespit edildiğini, yapılan anjiyoda üç damarda sorun tespit edildiğini, tıkalı olan bir damarın açılarak stent takıldığını söyledi.

Kalp damarlarında tespit edilen darlıklar nedeniyle uygun bir zamanda bypass yapılması kararı alındığını ifade eden Özyılkan, anjiyonun ardından Töre’nin rutin bir uygulama olarak koroner yoğun bakımda müşahede altında tutulduğunu kaydetti.