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Ziyamet Özel Okul Ve İş Eğitim Merkezi’nin Özel Engelli Otobüsü Teslim Edildi

Lefkoşa, 2 Ekim 19 (.): Ziyamet Özel Okul ve İş Eğitim Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin taşınması ve merkezin sosyal, kültürel ve eğitim etkinliklerinde kullanılması amacıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından alınan özel engelli otobüsü, imzalanan protokol ile Yenierenköy Belediyesi’ne teslim edildi.

Ziyamet Özel Okul Ve İş Eğitim Merkezi’nin Özel Engelli Otobüsü Teslim Edildi

Lefkoşa, 2 Ekim 19 (.): Ziyamet Özel Okul ve İş Eğitim Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin taşınması ve merkezin sosyal, kültürel ve eğitim etkinliklerinde kullanılması amacıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından alınan özel engelli otobüsü, imzalanan protokol ile Yenierenköy Belediyesi’ne teslim edildi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:50
Ziyamet Özel Okul Ve İş Eğitim Merkezi’nin Özel Engelli Otobüsü Teslim Edildi

Lefkoşa, 2 Ekim 19 (.): Ziyamet Özel Okul ve İş Eğitim Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin taşınması ve merkezin sosyal, kültürel ve eğitim etkinliklerinde kullanılması amacıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından alınan özel engelli otobüsü, imzalanan protokol ile Yenierenköy Belediyesi’ne teslim edildi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak imza koydu.
ÇAVUŞOĞLU    
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada özel gereksinim duyan insanlara gerekli desteği vermek istediklerine dikkat çekerek, Ziyamet Özel Okul ve İş Eğitim Merkezi yararına kullanılacak aracı teslim etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve hayırlı olmasını temenni etti.
Aracın sadece özel gereksinimli öğrencilerin taşınması ve merkezin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını belirten Çavuşoğlu, hükümet ve bakanlık olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına gerekli adımları atmaktan kaçınmayacaklarını söyledi.

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Çavuşoğlu ayrıca, araçların alınması ve engelli vatandaşların hizmetine sunulmasında Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı Cemal Özyiğit’in de büyük katkı koyduğunu söyleyerek, Özyiğit’e teşekkürlerini iletti.
YEŞİLIRMAK
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da aracın bölgedeki özel gereksinimli insanların hizmetine sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti, hayırlı olmasını diledi.
Yeşilırmak ayrıca, belediye bünyesinde bulunacak engelli otobüsünün Ziyamet Özel Okul ve İş Eğitim Merkezi yararına kullanılacağını sözlerine ekledi. 
(GÖZ/ ŞEB)  FOTOĞRAFLI

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