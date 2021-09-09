Ziya Rızkı Vakfı Girne’de kiralama kararı iptal edilerek orman arazisi ilan edilen bölgeye ilişkin teklif sundu

“AĞAÇLANDIRALIM VE ‘ZİYA RIZKI ORMANI VEYA MİLLİ PARKI’ OLARAK İSİMLENDİRELİM”

Ziya Rızkı Vakfı, Girne’de Güven Yapı’ya kiralanan ancak daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden orman arazisi ilan edilen ve milli park yapılması planlanan arazinin “Ziya Rızkı Ormanı veya Milli Parkı” olarak isimlendirilmesine yönelik Başbakanlığa teklif sundu.

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci, arazinin el birliğiyle ağaçlandırılmasının ardından Girne’nin ilk belediye başkanı olarak Girne ile özdeşleşen Ziya Rızkı’nın adıyla “Ziya Rızkı Ormanı veya Millet Parkı” olarak isimlendirilmesi konusunda teklifte bulunduklarını belirtti.



Vakıf olarak 1 Eylül tarihinde toplantı yaparak konuyu görüştüklerini ve teklif sunma kararı aldıklarını kaydeden Birinci, Güven Yapı’ya kiralanan arazinin orman alanı ilan edildiğini ve ağaçlandırma projesi kapsamına alındığını anımsattı.Limasol’da doğan Ziya Rızkı’nın Kıbrıs Türk toplumunun güvenliği, sosyal ve çalışma hayatıyla ilgili önemli kararlara imza attığını, TMT’nin ilk yemin yapan kurucuları arasında bulunduğunu, Limasol’daki TMT örgütlenmesinin kurucusu olduğunu hatırlatan Birinci, özgürlük mücadelesinde de serdar ve aydın olarak önemli görevler üstlendiğini kaydetti.Birinci, Ziya Rızkı’nın 1974 Barış Harekatı’nın ardından güneydeki Kıbrıslı Türklerin sağ salim Kuzey Kıbrıs’a ulaşmasında rehberlik yaptığını, adada iki bölgeliliğin oluşmasında mihenk taşı görevi yaptığını belirtti.