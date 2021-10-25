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Ziya Rızkı Çarşamba günü anılıyor

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, mücahit komutanı, serdar ve spor adamı Ziya Rızkı, ölümünün 27’nci yıl dönümünde törenle anılacak. 

25 Ekim 2021 Pazartesi 10:20
Ziya Rızkı Çarşamba günü anılıyor

Ziya Rızkı için 27 Ekim Çarşamba günü saat 09.30’da Girne’deki büstü önünde, saat 10.00’da ise kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci yaptığı yazılı açıklamada 1960’lı yılların başındaki özgürlük mücadelesinde önce Serdar olarak görev yapan Ziya Rızkı’nın, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi mebusu olarak da önemli görevlerde bulunduğunu kaydetti.

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Birinci, Rızkı'nın, 1974 Barış Harekatı ile Güney Kıbrıs’ta kalan ve Limasol kazasındaki üslere sığınan, binlerce Kıbrıslı Türk’e yaptığı liderlik ve yöneticiliğe işaret ederek, sığınmacıların, Kuzey Kıbrıs’a taşınmasında rehberlik yaptığını ifade etti.

Birinci, “Üslerdeki sığınmacıların Kuzey Kıbrıs Türk kontrolündeki bölgeye geçişi olayı, iki bölgeliliğin oluşmasında bir mihenk taşı görevini gördüğü, tarihçi ve siyasetçiler tarafından doğrulanmaktadır” dedi.

Birinci, tüm halkı anma törenine katılmaya davet etti.

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Son Güncelleme: 25.10.2021 10:43
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