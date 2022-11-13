Ziya Öztürkler: Kırsal kesim altyapı çalışmaları Dikmen’de başladı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “kırsal kesim altyapı çalışmaları” ile ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

‘Her hafta bir bölgemize hizmet götürme’ sözü üzerine Dikmen’de çalışmalara başladıklarını belirten Öztürkler, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“21 farklı köyümüzün altyapı projeleri ihaleleri tamamlanıp yapım aşamasına geçilmesi kapsamında, 16 köyümüzde yılsonuna kadar 45 km asfalt yol çalışmalarımızın tamamlanacağını bir kez daha belirtmek isterim. İnsanımıza hizmet etmeye ve gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Öztürkler, Dikmen’deki altyapı çalışmalarını yerinde görüp incelemelerde bulunurken bölge halkı ile bir araya gelerek projelerini anlattıklarını ifade ederek, “Dökülecek yolların insanlarımıza, Dikmen’e hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.