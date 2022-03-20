Ziraat Mühendisleri Odası’ndan tarım için acil reçete

Ziraat Mühendisleri Odası, devletin sadece elektrik ve mazot konusunda üreticiye makul destek sağlayabilirse üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabileceğini, aksi takdirde birçok üreticinin üretimden kopacağını vurguladı.
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, konuyla ilgili açıklamasında, sebze, meyve ve hayvansal ürün (Süt ve süt ürünleri, et ve yumurta) fiyatlarında kat ve kat meydana gelen artışın sebeplerini (gübre, mazot, elektrik, işçilik v.b) ve devletin yapması gereken acil önlemleri sıraladı.
Ziraat Mühendisleri Odası’nın önerdiği acil önlemler şöyle:
Yine tarımda kullanılan akaryakıt desteğinin güncellenerek, üreticilere alan bazlı verilen mazot desteği miktarının 1.1 tl/litreden, litre başına desteğin %10 olarak güncellenmesi gereklidir. Hayvancılıkta kullanılan kaba yemin üretilebilmesi için hasadına bugünlerde başlanacak olan sano, silaj ve yaklaşık bir ay sonra hasadına başlanacak olan tahılda, en büyük girdi olan mazotun desteklenmesi üretimin sürdürülebilirliği ve üreticinin girdi maliyetlerinin azaltılması açısından önemlidir”
Uluçam, devletin sadece elektrik ve mazot konusunda üreticiye makul destek sağlayabilirse üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabileceğini, aksi takdirde birçok üreticinin üretimden kopacağını vurguladı.