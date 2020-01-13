Ziraat Mühendisleri Odası uygulamalı zeytin budama eğitimi verecek
Ziraat Mühendisleri Odası, yarın, zeytin budama eğitimi vereceğini bildirdi.
Ziraat Mühendisleri Odası uygulamalı zeytin budama eğitimi verecek
Ziraat Mühendisleri Odası, yarın, zeytin budama eğitimi vereceğini bildirdi.
13 Ocak 2020 Pazartesi 11:44
ZMO adına Başkan Erkut Uluçam’ın yaptığı açıklamaya göre, eğitim saat 10.00’da Yeniceköy’de bulunan Ali Hançerli’nin zeytin bahçesinde (Bardak Zeytin yağı fabrikası ilerisinde) uygulamalı olarak verilecek.
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