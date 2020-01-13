Ziraat Mühendisleri Odası uygulamalı zeytin budama eğitimi verecek

ZMO adına Başkan Erkut Uluçam’ın yaptığı açıklamaya göre, eğitim saat 10.00’da Yeniceköy’de bulunan Ali Hançerli’nin zeytin bahçesinde (Bardak Zeytin yağı fabrikası ilerisinde) uygulamalı olarak verilecek.