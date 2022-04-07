Ziraat Mühendisleri Odası: Üreticide ‘hal’ bırakmadınız ki yasayı çıkarasınız

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun “Hal Yasası”nı bir an önce Meclis’ten geçireceğine dair açıklamalarına tepki göstererek, üretim maliyetlerinde yaşanan artışa çare aranacağına, “Hal Yasası”nı gündeme taşımanın gündem değiştirme amaçlı olduğunu öne sürdü.

Oda’dan yapılan açıklamada, geçen yıl Meclis komitesinde üretici ve üretici örgütlerini dikkate almadan tüccar-toptancılarla son şekli verilen hal yasasının sadece tüccar kesimine hitap edeceği ileri sürüldü ve “Üreticide ‘hal’ bırakmadınız ki yasayı çıkarasınız” denildi.

Açıklamada, elektrik zammına yapılan indirimin sübvanseye ile daha da aşağıya çekilmesi, tarım kesimine “vergisiz” veya “renkli” mazotun acilen başlatılması gerektiğine dikkat çekilerek, aksi takdirde, özellikle havaların ısınmasıyla, biçme, sürme, sulama gibi akaryakıt ve enerji gerektiren faaliyetler başladığında, üreticinin maliyeti karşılayamayacağı, tarımsal üretim birçok alanda uygulanamaz duruma geleceği belirtildi.

“TARIMSAL ÜRETİM GÜNLÜK ALINAN KARARLARLA YAPILMAZ-YAPILAMAZ”

Açıklamada, Güzelyurt bölgesinde geçen yıl 3 sulama birliğinin solar panel kurulumu ile sulama maliyetleri minimize edebileceği hibe programından, Yenilenebilir Enerji Kurulunun kurulum izni vermemesiyle faydalanamadığı, ancak geçen günlerde bir otele yüksek kapasite solar panel kurulum izni verildiğini öğrendikleri kaydedilerek, “Vatandaşına, üreticisine, üretenine, toprağına bu kadar düşman olmak niye?” diye soruldu.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Tarımsal üretim günlük alınan kararlarla yapılmaz-yapılamaz. Eğer kısa- orta- uzun vadede ne üreteceğinizi, nasıl ve hangi maliyetle üreteceğinizi bilmez, belirleyemezsek bu üretim gelir getirmez tam aksine zarar meydana getirir. Ülke için çok kıymetli kıt kaynakların (özellikle su) da ziyan olmasına, neden olur.”