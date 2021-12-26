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Ziraat Mühendisleri Odası, Cypfruvex tarafından uygulanan fiyat politikalarını eleştirdi

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, Cypfruvex tarafından uygulanan fiyat politikalarının piyasanın olumsuz etkilemesine neden olduğunu savundu.

26 Aralık 2021 Pazar 13:30
Ziraat Mühendisleri Odası, Cypfruvex tarafından uygulanan fiyat politikalarını eleştirdi

Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Uluçam, açıklanan taban fiyatların üreticinin düşük fiyata ürünlerini elinden çıkarmasına neden olurken tüccara avantaj sağladığını söyledi.

Uluçam, “Mandora (King) mandarinde Cypfruvex açıkladığı 2,5 TL/ton fiyatın ardından üretici elindeki malın çoğunu bu fiyata elinden çıkarırken fiyat açıklamasının hemen ardından dalındaki ürün fiyatı 3,5 TL'ye kadar yükselip şu anda 2,80-3.30 bandında seyretmektedir. Tüccarın 3 TL ve altında fiyat vermesine rağmen Cypfruvex'in 3 TL ve üzerinde fiyat vermeye devam etmesi olumlu karşılanmaktadır” diyerek aynı durumun diğer narenciye ürünleri için geçerli olmadığını ifade etti.

Limon ve Greyfurtta Cypfruvex tarafından belirlenen fiyatların hüsran yarattığını söyleyen Uluçam, “Greyfurtta konsantre fiyatlarının uluslararası pazarlarda değerini koruduğu bilinirken (3250 dolar/ton) açıklanan fiyatın neye göre hesaplandığı anlaşılamamıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artan döviz kuruna rağmen yapılan %18’lik artış ile açıklanan 1,6 TL/Ton fiyatı maliyetleri bile karşılayamayacak durumdadır. Yapılan fiyat açıklaması ile üretici tüccarın kucağına itilmiş, tüccar ise köşeye sıkışan üreticinin elinden ürününü memnuniyetle ‘bedava sayılacak fiyata’ almaya başlamıştır” dedi.

Limonda da artan rekolteye rağmen pazar bulunamadığını ve 6 bin ton limonun 1,20 TL/Ton taban fiyatı ile karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Uluçam, limon suyunun ithalinde KDV sıfırlanması kararının kime veya kimlere avantaj sağlayacağının iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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“KDV sıfırlanması bir kenara dursun, tam aksine narenciye memleketi olan ülkemizde ithal edilecek narenciyeden imal edilmiş meyve suları ithaline fon koyulması, elde edilecek gelirle üreticinin desteklenmesi gerekir” diyen Uluçam, narenciye sezonunun uzamasının, daha geniş zamana yayılmasının pazar açısından mutlak suretle gerekliyken, kaliteli kesim ve paketleme işçisini elde bulundurmak anlamında da zaruri olduğunu belirtti.

Uluçam açıklamasında şunları kaydetti:

“Elimizdeki erken hasat edilebilecek az miktarda limon ve Greyfurttan üreticinin para kazanamaması bu ürünlerin ilerleyen dönemde yerini geçici çeşitlere bırakmasına neden olacaktır.

Lokomotif ürünlerimizden Valensiya portakalda Cypfruvex henüz fiyat belirlememiş olup üretici tüccarın insafına bırakılmıştır. Valensiya portakalda son ana kadar fiyat açıklanmayıp son anda taban fiyat açıklanması üreticiyi zora sokacaktır. Bu nedenle gerçekçi olacak fiyat aralıkları belirlenmeli üreticinin mağduriyeti önlenmelidir.

Söz konusu ürünlerde pazar bulunamadığı kesinleşen durumlarda devlet desteği arttırılmalı ve ürünlerin pazarlanamasa dahi üreticinin mağdur olmayacağı fiyatlara ürününü değerlendirilmesi sağlanmalıdır.”

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Son Güncelleme: 26.12.2021 15:18
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