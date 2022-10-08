Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Girne - Lefkoşa anayolunda bu sabah erken saatlerde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 04:00 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu 3-4 km’leri arasında, çift şeritli yolun sağ şeridinde, yönetimindeki JE 745 plakalı salon araçla % 179 Mlgr alkollü içki tesiri altında güney istikametine seyreden Sılas Mazuru (E-25), Yakın Doğu Üniversitesi kampusu hizalarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu, o esnada yol çizgisi yenileme çalışması yapan araçlara güvenlik amacı ile sağ şerit içerisinde güney istikametine doğru seyreden Reyhan Uzun (E-39) yönetimindeki 35 APJ 182 plakalı kamyonet aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın ardında kontrolsüzce savrulan JE 745 plakalı araç yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp durdu.

Kazanın ardından yine sağ şerit içerisinde yönetimindeki PL 857 plakalı salon araç ile aynı istikamete doğru seyreden seyreden Barış Tilki, kaza yapıp sağ şerit içerisinde durmakta olan 35 APJ 182 plakalı araca çarpmamak için dikkatsizce sol şeride geçmeye çalıştığı sırada, o esnada sol şeritte aynı istikamete seyreden Süleyman Şensoy (E-68) yönetimindeki TJY 404 plakalı taksi araca arkadan çarptı. Çarpmaya müteakip kontrolsüzce savrulan PL 857 plakalı araç da, kaza sonrası sağ şerit içerisinde durmakta olan 35 APJ 182 plaklaı araca çarpıp durdu.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan TJY 404 plakalı araç da sol banket içerisinde durmakta olan Orçun Özüorçun yönetimindeki SU 214 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan JE 745 plakalı araç sürücüsü Sılas Mazuru, yanında yolcu olarak bulunan Marsha Danre (E-24), Trish Manyonga (E-24) ve PL 857 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Öykü Balıkçıoğlu (K-44) ambulans ile kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından gözetim altına alındılar.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.