Zikirden sonra imam nikahı şoku!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başbakan Ersin Tatar'ın tarikat evinde zikir skandalı gündemdeki yerini kaybetmeden yeni bir skandal daha patlak verdi. Başbakan Ersin Tatar'a yakınlığıyla tanınan parti üst yönetiminden evli ve çocuklu bir bürokratın sevgilisine imam nikahı kıydığı iddiaları ülke gündeminde bomba tesiri yarattı. Ünlü siyasetçi - bürokratın eşinden ve ailesinden gizli olarak sevgilisine imam nikahı kıydığı iddiaları Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ortalığı toza dumana boğdu.

Eşi çok rahatsız !

Başbakan Ersin Tatar'a yakınlığıyla tanınan siyasetçi - bürokratın evli olmasına rağmen sevgilisine imam nikahı kıymasının duyulması üzerine eşinin Pazartesi günü Vakıflar İdaresi nezdinde yasadışı olarak imam nikahı kıyan cami hocasını şikayet edeceği öğrenildi.