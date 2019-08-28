Zi-der’den bir heyet Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıldönümü kutlamalarına katıldı
Zirve (Zi-Der) İzcilik Derneği’nden bir heyet, Türkiye Cumhuriyeti Okcular Vakfı’nın Malazgirt’de düzenlediği, Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıl dönümü kutlamalarına katıldı.
Zi-der’den bir heyet Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıldönümü kutlamalarına katıldı
Zirve (Zi-Der) İzcilik Derneği’nden bir heyet, Türkiye Cumhuriyeti Okcular Vakfı’nın Malazgirt’de düzenlediği, Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıl dönümü kutlamalarına katıldı.
28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:50
Zirve (Zi-Der) İzcilik Derneği’nden bir heyet, Türkiye Cumhuriyeti Okcular Vakfı’nın Malazgirt’de düzenlediği, Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıl dönümü kutlamalarına katıldı..Zi-Der tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 İzci ve liderden oluşan heyet, Sultan Alparslanın Ahlat Otağı’ndaki etkinliklere katıldı; Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti.
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