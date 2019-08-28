Zi-der’den bir heyet Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıldönümü kutlamalarına katıldı

Zirve () İzcilik Derneği’nden bir heyet, Türkiye Cumhuriyeti Okcular Vakfı’nın Malazgirt’de düzenlediği, Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıl dönümü kutlamalarına katıldı..Zi-Der tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 İzci ve liderden oluşan heyet, Sultan Alparslanın Ahlat Otağı’ndaki etkinliklere katıldı; Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti.